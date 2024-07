Tak wygląda najpiękniejszy składany smartfon tego roku. I nie mówię tu o Samsungu

Honor Magic V2 był w chwili premiery najcieńszym składanym smartfonem i jednocześnie był potwornie wydajny. Czułem się, jakbym obcował z urządzeniem z przyszłości, a w moim rodzinnym Lublinie wyglądałem jak przybysz z kosmosu, który wyciąga magiczne urządzenie. Smartfon miał 9,9 mm po złożeniu, co sprawiało, że trzymało się go pewnie w dłoni i wcale nie odstawał od tradycyjnych smartfonów. Potężne urządzenie miało równie potężną cenę, co nie przyczyniło się do spektakularnego sukcesu, ale najwidoczniej smartfon sprzedaje się na tyle dobrze, że lada moment ujrzymy następcę.