Samsung zapowiada premierę składanych smartfonów. Do zdobycia kupon na zakupy

Druga tegoroczna konferencja Galaxy Unpacked, która przyniesie kolejną dawkę sprzętów została zaplanowana na 10 lipca. Styczniowa konferencja m.in. sztuczną inteligencję Galaxy AI do smartfonów Samsunga oraz serię Galaxy S24 i na nadchodzącym wydarzeniu również zobaczymy nowe smartfony, tyle że składane. Mówi się o co najmniej dwóch urządzeniach: Galaxy Z Flip 6 oraz Galaxy Z Fold 6. To jednak nie wszystko.