Wiemy, jaki będzie Samsung Galaxy Z Flip6. W 2 aspektach bije poprzednika na głowę

Seria Galaxy Z Flip od Samsunga to linia telefonów, która na swój sposób zrewolucjonizowała rynek dzięki swojej unikalnej zdolności do składania. Kluczowe cechy tej serii to przede wszystkim wspomniane składanie nieco na wzór starych telefonów z klapką - tyle że cała wewnętrzna powierzchnia telefonu to elastyczny dotykowy wyświetlacz, a na jego zewnętrznej części znajduje się dodatkowy, mniejszy, do prostych czynności.