Zrobili wyjątkowy smartfon. Wygląda jak cegła, działa jak cegła, nic nie potrafi, ale za to jest drogi

Dumbphone'y, znane również jako... zwykłe telefony, to urządzenia oferujące podstawowe funkcje, takie jak dzwonienie, wysyłanie wiadomości SMS, odtwarzanie muzyki i robienie zdjęć. W przeciwieństwie do smartfonów, nie posiadają one przeważnie dostępu do internetu, sklepu z aplikacjami typu Sklep Play ani zaawansowanych funkcji multimedialnych.