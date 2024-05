Huawei Pura 70 Ultra wysuwa się naprzód i to dosłownie. Pierwsze wrażenia i zdjęcia

Nie da się ukryć, że z tyłu wyróżnia się ogromna wyspa z trzema aparatami. Jakość wykonania elementów zewnętrznych nie pozostawia wiele do życzenia. Co innego wzornictwo (samej wyspy jak i całego smartfona). Układ obiektywów jest niesymetryczny, przedziwny, a być może nawet chaotyczny. Zakładam, że pewnie taki, a nie inny układ wymusza konstrukcja wewnętrzna, ale subiektywnie mi się to po prostu nie podoba. Na plus: trzymając smartfona pionowo, nie zahaczamy palcami o moduł aparatu. Ogólnie jednak dam radę z tym żyć, patrząc na efekty, jakie tym aparatem można uzyskać.