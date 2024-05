Zaczyna się nowa era. Smartfony Huawei Pura 70 już w Polsce

Dotychczas najpotężniejsze modele Huawei P miały dopisek "Pro", natomiast tym razem producent podszedł do sprawy w nieco inny sposób i stworzył smartfon "Ultra". Huawei Pura 70 Ultra to model, który oferuje wszystko, co najlepsze. Przede wszystkim ma do dyspozycji potężny autorski procesor Kirin 9010 wyposażony w 8 rdzeni w konfiguracji 1+3+4 (o taktowaniu odpowiednio 2,3 GHz, 2,18 GHz i 1,5 GHz). Wydajność tego czipu powinna stać na wysokim poziomie. Smartfon ma do dyspozycji 16 GB RAM i 512 GB pamięci na dane. W Polsce smartfony Huawei obsługują wyłącznie sieć 4G.