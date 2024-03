iPhone 15 Pro Max 3000 zdjęć później. Zrobiłem test aparatu w Japonii

Sęk w tym, że plik 48 Mpix ProRAW zajmuje ok. 80 MB, podczas gdy ten sam kadr zapisany w formacie HEIF, to już tylko ok 8 MB. Rozdzielczość jest ta sama, a jakość obrazu na podobnym poziomie. Może zdjęcia HEIF będą odrobinę mniej ostre, ale rozpiętość tonalna, oraz rozdzilczość pozostaną na tym samym poziomie. Jeśli zatem nie zależy nam na dalszej postprodukcji zdjęć, ale chcemy zapisywać zdjęcia o rozdzielczości 48 Mpix (chociaż nie wiem po co) to format HEIF będzie dobrym wyborem.