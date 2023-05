Huawei P60 Pro to nowy król fotografii w smartfonach. Sami zobaczcie

Czy to wszystko wystarczy, aby przekonać do siebie? Cena nie jest niska: 5500/6200 zł To wciąż wyraźnie taniej niż Samsung S23 Ultra czy iPhone 14 Pro, ale pamiętajmy, że smartfony Huawei nie moją dostępu do usług Google'a, co stwarza szereg ograniczeń. Cześć z nich można obejść, ale czy naprawdę wydając taką kwotę, chcemy się na to godzić?