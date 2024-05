Oto nowy król mobilnej fotografii. Sprawdzili go i mówią, jak jest

Huawei wystartował z konkursem fotograficznym – Huawei XMAGE Awards 2024. W konkursie producent przygotował nagrody o wartości łącznej 130 tys. dolarów (ok. 520 tys. zł), w których znajdują się podarunki pieniężne oraz produktowe. Konkurs wystartował dzisiaj – 8 maja i potrwa przez następne cztery miesiące. W konkursie jest 8 kategorii, w tym także cztery nowe: "Chwile, "Twarze", "So Far So Close", "Styl", gdzie w każdym wybierana jest jedna fotografia uczestnika.