Potężny konkurs. Możesz wygrać najnowszego smartfona, laptopa i tablet Huawei!

Co trzeba zrobić? Będzie trzeba zapisać się do newslettera Huawei oraz wejść na stronę akcji (klikając w ten link) i odpowiedzieć na konkursowe pytanie, które brzmi: "Który z najnowszych produktów Huawei zrobił na Tobie największe wrażenie i dlaczego?". Odpowiedź może mieć standardowo maksymalnie 5 zdań, więc trzeba wykazać się kreatywnością oraz oszczędnością miejsca. Konkurs potrwa do 3 czerwca 2024 r., a zwycięzcy zostaną wybrani do 10 dni od zakończenia. Nagrody, czyli kupony umożliwiające kupno urządzeń za 1 zł, zostaną przyznane twórcom czterech najlepszych odpowiedzi: