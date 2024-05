Huawei Watch Fit 3 już w Polsce. To kwintesencja sportowego zegarka

Zegarek został zamknięty w naprawdę kompaktową obudowę o grubości 9,9 mm (tym sposobem jest chudszy niż Fit 2) i waży 26 g bez paska. Jest zatem cienki, lekki, przez co nie będzie dawał się w znaki po całodziennym noszeniu na ręce. Huawei Watch Fit 3 mimo kompaktowych rozmiarów ma pojemną baterię 400 mAh. Taka wartość pozwoli na korzystanie z zegarka przez nawet 10 dni, a ładowanie jest szybkie – 10-minutowe uzupełnienie energii to cały dzień korzystania, z kolei do naładowania do pełna będzie trzeba nieco ponad godziny.