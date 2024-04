Huawei Band 9 oficjalnie. To tania i dobra opaska sportowa

Huawei Band 9 po krótkim oczekiwaniu trafia do naszego kraju i ma mocne argumenty, żeby zostać jednym z najczęściej kupowanych urządzeń tego typu. W stosunku do poprzednika jest sporo zmian, które sprawiają, że dla wielu użytkowników podstawowa opaska będzie idealnym pierwszym krokiem na drodze do lepszego życia. A wbrew pozorom to właśnie ten pierwszy krok jest najtrudniejszy. Polecę trochę prywatą, ale moi rodzice mieli problem z ruchem i z motywacją do rozpoczęcia codziennych spacerów, mimo że wyniki badań lekarskich mocno sugerowały, że najwyższy czas się ruszyć, bo będzie źle. Na szczęście Mikołaj przyniósł im opaski sportowe pod choinkę i to zmotywowało ich do rozpoczęcia zmiany w trybie życia. Okazało się, że zamykanie pierścieni/okręgów jest na tyle ciekawym wyzwaniem, że szybko powiększyli dzienne cele, a kilka miesięcy i kilkanaście kilogramów później już mówią, że czas na smartwatche, żeby lepiej dbać o zdrowie i dokładniej je monitorować. Jeżeli właśnie zastanawiacie się nad zakupem własnej opaski, to popatrzcie na najnowszy produkt Huawei.