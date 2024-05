Huawei w akcji. Oto zaskakujące promocje na prezenty komunijne

Promocje wystartowały już dzisiaj i potrwają praktycznie do końca miesiąca – aż do 26 maja lub do wyczerpania zapasów. Obniżone ceny znajdziemy na oficjalnym sklepie Huawei.pl, ale również w sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik oraz u operatorów sieci mobilnych – Plus, Orange, T-Mobile. Z wyprzedaży można skorzystać nawet jeśli nie robimy komunijnego prezentu.