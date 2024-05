Zakupy w Żabce Nano niczym z filmu sci-fi. Bierzesz co chcesz i wychodzisz

Po wejściu do Żabki Nano wystarczy wziąć z półek wybrane produkty i... opuścić sklep. Nie ma potrzeby stania w kolejkach czy korzystania z kasy. System kamer i sztucznej inteligencji automatycznie rejestruje pobierane produkty. Warto podkreślić, że jeśli coś odłożysz z powrotem na półkę, to nie zostanie to doliczone do twoich zakupów.