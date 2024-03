Otwierasz drzwi, a tu robot z Żabki i twoje zakupy. To nie Star Trek, to Warszawa

Żabka (a konkretniej Żabka Jush), w ramach eksperymentu, zatrudniła autonomicznego robota dostawczego do realizacji zamówień klientów, by sprawdzić efektywność takiego rozwiązania - a także reakcje samych wspomnianych klientów. Robot jest w stanie dostarczyć zakupy w promieniu do 2 km, może dojechać do klienta nawet w 15 minut, poruszając się z maksymalną prędkością do 20 km/godz.