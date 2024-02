MediaMarkt już dla Polaków. Aplikacja sklepu kusi rabatami

Jeżeli to zrobimy to mamy również dostęp do korzyści wynikających z programu myMediaMarkt, elektroniczną kartę członkowską (w końcu!), historię zakupów. Dodatkowo w aplikacji znajdują się różne kupony promocyjne, dodatkowe punkty klubowe, a w dniach w od 19.02 do 26.02 w przypadku pierwszego zakupu przez aplikację dwóch lub trzech różnych produktów otrzymujemy rabat 10 proc. Wbrew pozorom ma to sens, zwłaszcza jak ktoś szuka np. ofert na drogi sprzęt, bo rabat 10 proc. w takim przypadku potrafi zrobić istotną różnicę.