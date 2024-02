Biedronka wysyła Polakom dziwne SMS-y. Jest jeden sposób na ucieczkę, ale uderzy po kieszeni

Ofensywne nastawienie Biedronki jest nie tylko ciekawostką. Od tego typu komunikatów uciec się nie da, jeżeli chce się dalej korzystać z aplikacji Moja Biedronka, a co za tym idzie mieć dostęp do zniżek. Niedawno pojawiła się nowa wersja programu, która jest naprawdę niezła (i obowiązkowa). Poza zmianami, które chwaliłem, doszło też do istotnych poprawek w regulaminie.