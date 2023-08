Nabijała bułki zamiast ogórka na kasie samoobsługowej. Zaskakujący wyrok sądu

Sąd jednak uznał, że to nie oszustwo, a przywłaszczenie mienia. Dla zajmujących się tymi kwestiami to bardzo ważna różnica. Grażyna Wiącek, szefowa Prokuratury Rejonowej w Chełmnie, która złożyła apelację, na łamach "Faktu" zauważa, że wyrok "wyznacza pewną linię orzecznictwa i może mieć wpływ na wyroki w podobnych innych sprawach". I właśnie coraz częściej sądy uznają, że dochodzi do kradzieży/przywłaszczenia, a nie oszustwa.