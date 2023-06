Na zachodzie rezygnują z kas samoobsługowych, bo problemy i kradzieże. A w Polsce: „tu daj w rozmiarze XXL”

Czasami przestępstwo nie musi być celowe. Być może w sklepach, w których zdecydowano się zdemontować kasy samoobsługowe, incydenty zdarzały się przez przypadek. I w Polsce dochodziło do sytuacji, kiedy komuś wydawało się, że skasował produkt, włożył go do torby, zapłacić, wyszedł ze sklepu, a za tą osobą biegła ochrona. Po prostu system nie wczytał przedmiotu i wyszło tak, jakby ktoś celowo nie zeskanował rzeczy. Przed takimi sytuacjami ostrzegała nawet policja.



Zresztą swego czasu amerykańska prawniczka tłumaczyła, że właśnie dlatego nie korzysta z kas samoobsługowych. Chwila nieuwagi, a można mieć problem. Nawet jeżeli uda się wytłumaczyć, że doszło do pomyłki, to jednak bycie odciągniętym przez ochroniarza nie jest przyjemne.