Kasy samoobsługowe sprawiają, że boję się starości

Widziałem wiele razy na własne oczy, jak kasy samoobsługowe pokonują starszych ludzi. Mimo tego, że napisy i komunikacja dźwiękowa bardzo wyraźnie przeprowadzają klienta przez proces zakupów, po wielokroć widziałem starszych ludzi stojących bezradnie, nie wiedząc, co zrobić dalej. A przecież – z mojej perspektywy – to taka łopatologiczna technologia. Co więcej, jest to niesamowita poprawa komfortu życia, bo dzięki kasom samoobsługowym od dłuższego czasu robię zakupy szybciej, wygodniej, a do tego nie czuję na sobie presji, gdy np. kasjerka zeskanuje towary tak szybko, że nie nadążam ich chować do siatki.