Kasy samoobsługowe są dla biednych. Używasz? To już wiesz za kogo ma cię Biedronka

Muszę się do czegoś przyznać. Od wielu miesięcy pracuję dla Biedronki. Dla Lidla zresztą też. Właściwie wykonuję pracę na rzecz wielu sieci handlowych. Na czarno i bez wynagrodzenia. Co gorsza zorientowałem się, że tak jest dopiero stosunkowo niedawno. Ale uderzyło mnie to dopiero wtedy, gdy zrozumiałem za kogo mają mnie właściciele sklepów, ilekroć podejdę do kasy samoobsługowej.