Próbowałem rozładować iPhone’a do zera. To nie takie proste

Smartfony to urządzenia, które nosimy ze sobą w zasadzie wszędzie, ale ich czas pracy na jednym ładowaniu zawsze jest krótszy, niż byśmy tego oczekiwali. Projektanci tego typu urządzeń mobilnych najwyraźniej optymistycznie zakładają, że będziemy korzystać z nich jedynie okazjonalnie. Niestety w praktyce montowane w nich ogniwa mają, tak po prostu, niewystarczającą pojemność dla wielu osób.

Sam się do nich zaliczam. Często spotykam się z sytuacją, że akumulator rozładował mi się przed końcem dnia - zwłaszcza jeśli jestem na wyjeździe służbowym, podczas którego nagrywam sporo klipów wideo, które potem publikujemy na naszym firmowym Facebooku, Instagramie, YouTubie i TikToku (do odwiedzenia których oczywiście zachęcam!). Bez powerbanka się na konferencje nie ruszam.

No ale jak chciałem rozładować telefon do zera, to ten okazał się uparty!

Ostatnio wyposażyłem się w miernik poboru prądu, którym sprawdzam teraz wszystkie urządzenia elektroniczne, jakie wpadną mi w ręce. Dzięki temu na łamach Spider’s Web pojawiła się już cała seria tekstów, w których przyglądam się temu, ile prądu faktycznie pobierały w praktyce oraz ile kosztuje korzystanie z takich sprzętów jak:

Nadal nie znalazłem urządzenia, które w znacznym stopniu odpowiada za kwotę widniejącą na rachunkach za prąd, ale poszukiwania trwają. Kolejnym sprzętem, do którego podpiąłem miernik, był smartfon. Wyciągnąłem w tym celu z szuflady rozładowanego iPhone’a 16, który uprzednio został przywrócony do ustawień fabrycznych. Jedyne, co skonfigurowałem, to Wi-Fi i testowe konto Apple ID.

No i tak jak pierwszy pomiar, czyli z użyciem ładowarki przewodowej, wykonałem dość szybko (jak na Apple’a oczywiście…), bo w niecałe dwie godziny, to z drugim, porównawczym, nie było już tak łatwo. Aby porównać, ile prądu pobiera ładowanie z użyciem ładowarki bezprzewodowej typu MagSafe, musiałem najpierw ten testowany egzemplarz iPhone’a rozładować do końca. Tylko jak to zrobić?

iPhone bez apek działających w tle pobiera energii tyle, co nic.

Nie pomagał fakt, iż urządzenie nie miało doinstalowanych dziesiątek aplikacji działających w tle. Z początku odpaliłem na nim YouTube’a w Safari, ale kolejne procenty uciekały w ślamazarnym tempie. Drugim pomysłem było ściągnięcie jakiejś gry. Do głowy przyszedł mi Fortnite, bo jest popularny, ale po wyszukaniu go przypomniałem sobie, że ten nie jest dostępny w europejskim App Storze.

Padło w końcu na PUBG, gdyż taką grę podpowiedziała mi wyszukiwarka w sklepie. Produkcję uruchomiłem na już nieco rozładowanym iPhonie zaraz przed pójściem spać i byłem pewien, że rano telefon będzie pusty, a więc gotowy do dalszych testów. No ale gdzie tam - okazało się, że po całej nocy z zapalonym ekranem i uruchomioną grą mobilną iPhone nadal miał 5 proc. energii w ogniwie.

Telefon padł dopiero godzinę później z imponującym wynikiem 10 godzin czasu spędzonego z włączonym ekranem i to z aktywną dość zasobożerną aplikacją na froncie. Sporo bym dał za to, aby takie wyniki osiągać na moim głównym telefonie. Niestety nie jest to możliwe z prostego powodu - zapchałem go apkami działającymi w tle, z wykorzystującym lokalizację Pokemon GO na czele…

Następnym razem, jak będę chciał rozładować telefon jak najszybciej, pomyślę o odpaleniu innych aplikacji działających w tle, w tym wspomnianego Pokemon GO i to w trybie łapania stworków w tle. Tak czy inaczej z tego miejsca kieruję też pytanie do naszych szanownych czytelników: jakie aplikacje, usługi albo gry pożerają w Waszym przypadku energię z akumulatora w największym stopniu?

PS A ile prądu faktycznie pobiera telefon, który się ładuje i ile płacimy za uzupełnianie w nim akumulatora na przestrzeni całego roku? Temu przyjrzałem się w osobnym materiale: Ile kosztuje ładowanie iPhone’a? I o ile droższe jest używanie bezprzewodowej ładowarki? (spoiler: mniej, niż się spodziewałem!)

Piotr Grabiec 18.08.2025 06:00

