/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Próbowałem rozładować iPhone’a do zera. To nie takie proste

Jak jest potrzebny, to iPhone zawsze rozładowuje się w tym najmniej odpowiednim momencie. Takie jest prawo! Murphy’ego oczywiście… No ale okazuje się, że z drugiej strony intencjonalne zejście na wskaźniku akumulatora do zera to już może nie być taka prosta sprawa, o czym ostatnio miałem się okazję przekonać.

Piotr Grabiec
iphone-jak-najszybciej-rozladowac
REKLAMA

Smartfony to urządzenia, które nosimy ze sobą w zasadzie wszędzie, ale ich czas pracy na jednym ładowaniu zawsze jest krótszy, niż byśmy tego oczekiwali. Projektanci tego typu urządzeń mobilnych najwyraźniej optymistycznie zakładają, że będziemy korzystać z nich jedynie okazjonalnie. Niestety w praktyce montowane w nich ogniwa mają, tak po prostu, niewystarczającą pojemność dla wielu osób.

Sam się do nich zaliczam. Często spotykam się z sytuacją, że akumulator rozładował mi się przed końcem dnia - zwłaszcza jeśli jestem na wyjeździe służbowym, podczas którego nagrywam sporo klipów wideo, które potem publikujemy na naszym firmowym FacebookuInstagramieYouTubie i TikToku (do odwiedzenia których oczywiście zachęcam!). Bez powerbanka się na konferencje nie ruszam.

REKLAMA

No ale jak chciałem rozładować telefon do zera, to ten okazał się uparty!

Ostatnio wyposażyłem się w miernik poboru prądu, którym sprawdzam teraz wszystkie urządzenia elektroniczne, jakie wpadną mi w ręce. Dzięki temu na łamach Spider’s Web pojawiła się już cała seria tekstów, w których przyglądam się temu, ile prądu faktycznie pobierały w praktyce oraz ile kosztuje korzystanie z takich sprzętów jak:

Nadal nie znalazłem urządzenia, które w znacznym stopniu odpowiada za kwotę widniejącą na rachunkach za prąd, ale poszukiwania trwają. Kolejnym sprzętem, do którego podpiąłem miernik, był smartfon. Wyciągnąłem w tym celu z szuflady rozładowanego iPhone’a 16, który uprzednio został przywrócony do ustawień fabrycznych. Jedyne, co skonfigurowałem, to Wi-Fi i testowe konto Apple ID.

No i tak jak pierwszy pomiar, czyli z użyciem ładowarki przewodowej, wykonałem dość szybko (jak na Apple’a oczywiście…), bo w niecałe dwie godziny, to z drugim, porównawczym, nie było już tak łatwo. Aby porównać, ile prądu pobiera ładowanie z użyciem ładowarki bezprzewodowej typu MagSafe, musiałem najpierw ten testowany egzemplarz iPhone’a rozładować do końca. Tylko jak to zrobić?

iPhone bez apek działających w tle pobiera energii tyle, co nic.

Nie pomagał fakt, iż urządzenie nie miało doinstalowanych dziesiątek aplikacji działających w tle. Z początku odpaliłem na nim YouTube’a w Safari, ale kolejne procenty uciekały w ślamazarnym tempie. Drugim pomysłem było ściągnięcie jakiejś gry. Do głowy przyszedł mi Fortnite, bo jest popularny, ale po wyszukaniu go przypomniałem sobie, że ten nie jest dostępny w europejskim App Storze.

Padło w końcu na PUBG, gdyż taką grę podpowiedziała mi wyszukiwarka w sklepie. Produkcję uruchomiłem na już nieco rozładowanym iPhonie zaraz przed pójściem spać i byłem pewien, że rano telefon będzie pusty, a więc gotowy do dalszych testów. No ale gdzie tam - okazało się, że po całej nocy z zapalonym ekranem i uruchomioną grą mobilną iPhone nadal miał 5 proc. energii w ogniwie.

Telefon padł dopiero godzinę później z imponującym wynikiem 10 godzin czasu spędzonego z włączonym ekranem i to z aktywną dość zasobożerną aplikacją na froncie. Sporo bym dał za to, aby takie wyniki osiągać na moim głównym telefonie. Niestety nie jest to możliwe z prostego powodu - zapchałem go apkami działającymi w tle, z wykorzystującym lokalizację Pokemon GO na czele…

REKLAMA

Następnym razem, jak będę chciał rozładować telefon jak najszybciej, pomyślę o odpaleniu innych aplikacji działających w tle, w tym wspomnianego Pokemon GO i to w trybie łapania stworków w tle. Tak czy inaczej z tego miejsca kieruję też pytanie do naszych szanownych czytelników: jakie aplikacje, usługi albo gry pożerają w Waszym przypadku energię z akumulatora w największym stopniu?

PS A ile prądu faktycznie pobiera telefon, który się ładuje i ile płacimy za uzupełnianie w nim akumulatora na przestrzeni całego roku? Temu przyjrzałem się w osobnym materiale: Ile kosztuje ładowanie iPhone’a? I o ile droższe jest używanie bezprzewodowej ładowarki? (spoiler: mniej, niż się spodziewałem!)

REKLAMA
Piotr Grabiec
18.08.2025 06:00
Tagi: AppleiPhoneładowanie
Najnowsze
19:17
Chcą zakazać hoteli, które nie wpuszczają dzieci. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2025-08-17T19:17:29+02:00
18:30
Kupujesz bilet i nawet nie wiesz, czy go masz. Mandaty się sypią
Aktualizacja: 2025-08-17T18:30:38+02:00
17:25
Kiedy ostatni raz poczułeś, że zgubiłeś się w internecie? Coraz to trudniejsze
Aktualizacja: 2025-08-17T17:25:45+02:00
17:06
Ile kosztuje wybudowanie elektrowni jądrowej? Sprawdzamy na podstawie przykładów z całego świata
Aktualizacja: 2025-08-17T17:06:14+02:00
16:30
Patrzę na naszych polityków i myślę o Albanii. "Maszyny nie biorą łapówek"
Aktualizacja: 2025-08-17T16:30:00+02:00
16:00
Microsoft zabroni ci nieaktualizowania aplikacji. Dla twojego dobra oczywiście
Aktualizacja: 2025-08-17T16:00:00+02:00
15:30
Będzie siódmy system operacyjny Apple'a. Brzmi jak koszmar?
Aktualizacja: 2025-08-17T15:30:00+02:00
7:56
Ile kosztuje ładowanie iPhone’a? O ile droższa jest bezprzewodowa ładowarka?
Aktualizacja: 2025-08-17T07:56:00+02:00
7:45
Obcy wcale nie potrzebują wody do życia. Nowa teoria obala nasze wyobrażenia
Aktualizacja: 2025-08-17T07:45:00+02:00
7:34
Stacja pogodowa zmieniła mój smart dom. Konieczna była przeprowadzka
Aktualizacja: 2025-08-17T07:34:00+02:00
7:21
Czatbot przekonał mężczyznę, że od niego zależą losy świata. Prawie doszło do tragedii
Aktualizacja: 2025-08-17T07:21:00+02:00
7:12
Produkty Microsoftu, które pożegnamy w tym roku. Jest oficjalna lista zgonów
Aktualizacja: 2025-08-17T07:12:00+02:00
7:02
To ja już wolę ludzką głupotę od tej całej sztucznej inteligencji
Aktualizacja: 2025-08-17T07:02:00+02:00
18:00
Śmieciarze toną w długach. A miał to być super intratny biznes
Aktualizacja: 2025-08-16T18:00:00+02:00
17:45
Żałuję, że nie urodziłem się 100 lat później. Życie w 2125 będzie wspaniałe
Aktualizacja: 2025-08-16T17:45:00+02:00
17:30
"Nie pamiętam, kiedy ostatni raz użyłem Google'a". Coraz więcej osób tak ma, ty też?
Aktualizacja: 2025-08-16T17:30:00+02:00
16:45
Trump ma "listę lojalności amerykańskich firm". Zdziwisz się, kto najchętniej płaci haracze
Aktualizacja: 2025-08-16T16:45:00+02:00
16:30
iPhone od dawna nic nowego nie wnosi, a co roku jest absolutnym hitem sprzedażowym. Dlaczego?
Aktualizacja: 2025-08-16T16:30:00+02:00
15:45
W Pekinie pierwsza olimpiada robotów. Uczestniczy 16 krajów, bez Polski
Aktualizacja: 2025-08-16T15:45:00+02:00
15:30
Twórca ChatGPT: "tak, AI zabierze pracę, ale spokojnie - tylko dziadersom"
Aktualizacja: 2025-08-16T15:30:00+02:00
7:55
ChatGPT zaproponował mu zdrowy zamiennik soli i się zatruł. Nie rób tego w domu
Aktualizacja: 2025-08-16T07:55:00+02:00
7:44
Recenzja Killing Floor 3. Tak się kończy, gdy twórcy wiedzą lepiej od graczy
Aktualizacja: 2025-08-16T07:44:00+02:00
7:33
6 miesięcy z robotem koszącym. Przykro mi, wniosek jest jeden
Aktualizacja: 2025-08-16T07:33:00+02:00
7:21
Jedna kropla i wszystko widzisz. To ma być przełom w okulistyce
Aktualizacja: 2025-08-16T07:21:00+02:00
7:11
Takie będzie Wi-Fi 8. Oto, co już wiemy?
Aktualizacja: 2025-08-16T07:11:00+02:00
7:01
Mamy problemy z mostami w Polsce. Jeden z nich to szklana pułapka
Aktualizacja: 2025-08-16T07:01:00+02:00
16:45
Pamiętacie Raport mniejszości? PreCrime wchodzi w życie
Aktualizacja: 2025-08-15T16:45:00+02:00
16:30
Nie przeczytacie dziś niczego równie obrzydliwego. Tak AI Mety ma traktować dzieci
Aktualizacja: 2025-08-15T16:30:00+02:00
16:20
Stany Zjednoczone ratują Intela. "Strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego"
Aktualizacja: 2025-08-15T16:20:59+02:00
16:00
Żyjemy w świecie prezesów i innych CEO. Defibrylatory inPostu mi o tym przypomniały
Aktualizacja: 2025-08-15T16:00:00+02:00
15:45
Boisz się latać? Zadbają o ciebie... polskie lotniska
Aktualizacja: 2025-08-15T15:45:00+02:00
15:30
Zanieczyszczający płaci - rewolucyjny projekt ustawy od Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Aktualizacja: 2025-08-15T15:30:00+02:00
15:00
Jakie zabezpieczenia OT na produkcji? "Od spawalni do robotów"
Aktualizacja: 2025-08-15T15:00:00+02:00
7:55
Lek zmieni krew w truciznę dla komarów. Znienawidzą ludzi
Aktualizacja: 2025-08-15T07:55:00+02:00
7:40
Nintendo Switch 2 - 10 najlepszych gier na 10 tygodni z konsolą
Aktualizacja: 2025-08-15T07:40:00+02:00
7:30
Ten statek kosmiczny ma nas zabrać do sąsiedniego układu słonecznego. Będzie leciał 400 lat
Aktualizacja: 2025-08-15T07:30:00+02:00
7:21
Wystarczyło słuchać graczy. No, kto by przypuszczał?
Aktualizacja: 2025-08-15T07:21:00+02:00
7:10
Coraz trudniej kupić papierowe bilety. Pasażerowie wściekli
Aktualizacja: 2025-08-15T07:10:00+02:00
7:00
Nadchodzą susze wiatrowe. I potężny problem dla świata
Aktualizacja: 2025-08-15T07:00:00+02:00
22:12
Tak potężny będzie nowy Samsung. iPhone 17 Air może się schować
Aktualizacja: 2025-08-14T22:12:07+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA