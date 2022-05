U dołu aplikacji znajduje się żółta belka z najważniejszymi funkcjami. Poza stroną główną (Start), jest tu też skaner cen. Po jego wybraniu po raz pierwszy pojawi się prośba o przyznanie aplikacji dostępu do aparatu. Jest to konieczne do tego, by skaner działał. Po wyrażeniu zgody można już skanować produkty, by zobaczyć ich ceny na ekranie telefonu.