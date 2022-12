Kasy samoobsługowe są dla biednych cz. 2. Odpowiadam na krytykę oburzonych Polaków

Nie dziwię się, że dla wielu jest to frustrujące i zniechęca do korzystania z tradycyjnych kas. Sam tak mam.



I kolejny szybki eksperyment myślowy – zastanówcie się, co się stanie, gdy kolejki do kas samoobsługowych się zwiększą. Presja klientów przeniesie się na osoby obsługujące się przy kasie. To będzie dokładnie to samo krępujące uczucie, gdy nie wyrabiacie się z zapakowaniem skasowanych produktów. Zamiast lajtowego przerzucania pomidorów i mrożonych pizz przez czytnik, zacznie się wyścig z czasem. Dopingować będą dziesiątki zniecierpliwionych oczu.