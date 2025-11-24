Najlepsze oferty VPN na Black Friday 2025. Sprawdzamy, gdzie jest najtaniej

Ładowanie...

Lista obejmuje głównie najpopularniejsze rozwiązania typu VPN. Na liście znajdziecie więc znane i przetestowane usługi - znacząca część z nich znajduje się w naszym tegorocznym rankingu najlepszych VPN. Bierzemy pod uwagę nie tylko ceny, ale też i dodatkowe usługi, które dostajemy w cenie.

W dzisiejszym zestawieniu znajdziesz:

NordVPN - nawet 75 proc. rabatu. Od 9,89 zł - dostęp do ponad 8400 serwerów

NordVPN w tym roku zaszalał i gwarantuje rabaty na poziomie nawet 75 proc. Wielkość obniżki zależy jednak od wybranego pakietu oraz długości usługi. Jeśli zdecydujemy się na plany 2-letnie (z trzema miesiącami ekstra), możemy liczyć na 73 - 75 proc. przeceny. W planach rocznych jest to maksymalnie 69 proc.

Skupmy się zatem na znacznie bardziej opłacalnych pakietach 2-letnich. Te kosztują:

Basic - 9,89 zł/mies. + VAT (328,45 zł) - 74 proc. przeceny;

Plus - 12,79 zł/mies. + VAT (424,76 zł) - 73 proc. przeceny;

Complete - 16,09 zł/mies. + VAT (534,35 zł) - 73 proc. przeceny;

Ultra - 21,29 zł/mies. + VAT (707,04 zł) - 75 proc. przeceny.

NordVPN

Największa przecena dotyczy najdroższego planu, chociaż tak naprawdę na najniższy Basic też mamy 74 proc. rabatu. Płatność jest oczywiście jednorazowa, z góry i daje dostęp do usługi na okres 27 mies. W planie Basic dostajemy wyłącznie dostęp do sieci VPN z wykorzystaniem ponad 8400 serwerów w 167 lokalizacjach na 10 urządzeniach jednocześnie oraz funkcji blokowania złośliwych domen.

Wraz z wyższymi planami możemy liczyć na VPN oraz więcej - w Plus jest to ochrona przed malware, ochrona przeglądania czy menedżer haseł czy skaner naruszeń ochrony danych. Pakiet Complete to dodatkowe 1 TB zaszyfrowanej pamięci w chmurze, a Ultra - narzędzie do usuwania danych osobowych.

Surfshark VPN - od 6,99 zł/mies. i dodatkowe usługi w pakiecie

Jedną z najlepszych cen podczas tegorocznego Black Friday zdecydowanie ma Surfshark. Dostawca zapewnia nawet 88-procentowy rabat na usługi w 2-letnich pakietach (z dodatkowymi trzema miesiącami gratis). W planach rocznych przecena sięga tylko 82 proc. Omówmy bardziej opłacalne 2-letnie:

Surfshark Starter - 6,99 zł/mies. + VAT (232,14 zł) - 87 proc. przeceny;

Surfshark One - 7,69 zł/mies. + VAT (255,38 zł) - 88 proc. przeceny;

Surfshark One+ - 13,99 zł/mies. + VAT (464,61 zł) - 87 proc.;

Surfshark

Wszystkie trzy pakiety gwarantują dostęp do sieci VPN bez limitu urządzeń z dynamicznym adresem IP. Użytkownik ma dostęp do ponad 4500 serwerów w 100 krajach. Na wielu serwerach działa Dynamic MultiHop, czyli funkcja przekierowania ruchu przez dwa serwery VPN.

W ramach podstawowego planu mamy też dostęp do innych funkcji: np. Alternative ID, dzięki któremu można ukryć swój prawdziwy e-mail z alternatywnym adresem oraz generator danych osobowych z nowym imieniem, nazwiskiem, adresem, czy datą urodzenia.

Wyższy plan Surfshark One daje dostęp też do:

Surfshark Antivirus: oprogramowania skanującego urządzenia, ochronę w czasie rzeczywistym dzięki monitorowaniu aplikacji i plików podczas pobierania, instalowania czy używania. Usługa blokuje też dostęp do kamery internetowej;

Surfshark Alert: powiadomienia o wyciekach danych osobowych powiązanych z naszym adresem e-mail, powiadomienia o wyciekach danych kart płatniczych oraz powiadomienia o wyciekach danych dowodu tożsamości z funkcją podsumowania raportami;

Surfshark Search: wyniki wyszukiwania są wolne od reklam, nie wykorzystują aktywności w internecie i są dostosowane do lokalizacji.

W najwyższym planie One+ mamy też dostęp do usługi usuwania danych z wyszukiwarek oraz baz danych firm. Poza tym Surfshark uruchomił promocje na inne usługi: Alternative Number, czyli wirtualny numer telefonu oraz Web Content Blocker, który blokuje dostęp do wrażliwych treści takich jak hazard, treści dla dorosłych i nie tylko.

PlanetVPN - 80 proc. zniżki, od 7,33 zł na 4 lata

PlanetVPN jest dostępny w promocji 80 proc. w planie 3-letnim, do którego obecnie producent dodaje dodatkowy rok w gratisie. Usługa kosztuje 1,99 dol./mies. (7,34 zł) z płatnością 352,88 zł z góry. Cenowo wychodzi zatem to zdecydowanie najlepiej - usługa jest dostępna aż przez 48 mies.

W abonamencie PlanetVPN gwarantuje:

ponad 1260 serwerów w ponad 60 krajach na całym świecie;

nieograniczony dostęp i prędkość;

obsługę 10 urządzeń jednocześnie;

serwery z dodatkową warstwą prywatności;

serwery o niskim pingu do gier;

filtr blokujący zagrożenia w przeglądarce.

Planet Free VPN

Liczba serwerów jest mniejsza niż u konkurencji, ale cena wychodzi naprawdę korzystnie.

CyberGhost VPN - nawet 84 proc. zniżki od 8,57 zł

Przechodząc do CyberGhost VPN, tutaj mamy dostępny jeden 2-letni plan ze zniżką na Black Friday 2025. Możemy oszczędzić nawet 83 proc:

2,03 euro (8,57 zł/mies.) + VAT - 295,75 zł.

Płatność też jest realizowana z góry, ale w ramach usługi mamy też dodatkowe 4 mies. w gratisie. W przypadku innych usług są to najczęściej dodatkowe 3 mies. CyberGhost wspiera do 7 urządzeń jednocześnie, pozwalając połączyć się do ponad 11600 serwerów w przeszło 100 krajach.

CyberGhost

Użytkownik nie ma ograniczenia przepustowości oraz dostaje dostęp do monitorowania wycieku wiadomości logów i innych.

ProtonVPN - nawet 70 proc. przeceny od 12,70 zł

ProtonVPN to domyślnie darmowy VPN, natomiast wtedy jest bardzo ograniczony pod względem dostępnych funkcji. Mamy dostęp do 10 krajów, ograniczoną liczbę serwerów oraz prędkość. Dla bardziej wymagających usługi umożliwia skorzystanie z płatnego pakietu VPN Plus.

Ta w ramach tegorocznego Black Friday jest przeceniona o 70 proc. z 9,99 euro na 2,99 euro/mies. (12,70 zł) w pakiecie rocznym płatnym z góry 152,36 zł. W ramach usługi dostaje się dostęp do:

obsługi VPN na 10 urządzeniach jednocześnie;

niemalże nielimitowanych prędkości przepustowości VPN;

15 000 serwerów w ponad 120 krajach na całym świecie;

streamowanie seriali i filmów z blokadą regionalną;

blokowanie złośliwego oprogramowania i skryptów śledzących.

ProtonVPN bazuje na otwartym kodzie źródłowym oraz podlega szwajcarskiej jurysdykcji, co wpływa na politykę działania firmy. Podczas wyboru VPN-ów poleca się głównie jurysdykcję Szwajcarii, Panamy, Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Rumuni i Bułgarii.

Proton VPN

Jednocześnie promocja ProtonVPN obejmuje też pakiet Proton Unlimited 50 proc. taniej zawierający Proton VPN, Pass, Mail, Calendar, Drive za 6,49 euro/mies. - 77,88 euro (330 zł) płatne z góry.

ExpressVPN - 73 proc. zniżki, od 15,70 zł

ExpressVPN również uruchomił promocję, gdzie możemy oszczędzić nawet do 73 proc. w pakietach dwuletnich. Największa obniżka dotyczy najbardziej podstawnego planu Basic, w ramach którego dostajemy 28 mies. użytkowania usługi VPN.

Basic - 3,49 dol./mies. + VAT (443,30 zł) - 67 proc. przeceny;

Advanced - 4,49 do.l/mies. + VAT (567,48 zł) - 88 proc. przeceny;

Pro - 7,49 dol./mies. + VAT (951,58 zł) - 87 proc.

W podstawowym planie mamy tylko dostęp do usługi VPN. Możemy skorzystać z niej na jednocześnie 10 urządzeniach, łącząc się z ponad 3000 serwerami w 105 państwach na całym świecie. W ramach usługi dostajemy też podstawową ochronę blokującą złośliwe witryny i reklamy. W pośrednim planie Advanced mamy dostęp na 12 urządzeniach i zaawansowaną ochronę blokującą trackery, złośliwe witryny, czy strony dla dorosłych oraz menedżer haseł.

ExpressVPN

W najwyższym dostaje się natomiast dedykowany adres IP, wykorzystywany tylko przez jednego użytkownika oraz możliwość korzystania z VPN na 14 różnych urządzeniach jednocześnie.

Więcej o VPN przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek 24.11.2025 07:42

