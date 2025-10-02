Najlepszy VPN na iPhone’y i iPady - sprawdzone i popularne aplikacje 2025

Ładowanie...

VPN to skrót od Virtual Private Network, co można tłumaczyć jako „wirtualna sieć prywatna”. Tego typu aplikacje instaluje się na telefonie, komputerze albo innym urządzeniu elektronicznym, aby zabezpieczyć ruch sieciowy. Poprawiają bezpieczeństwo użytkownika oraz zapewniają mu większą anonimowość podczas surfowania po sieci. Można je włączać i wyłączać na żądanie.

Z tego tekstu dowiesz się, co oferują poniższe VPN-y:

Podczas korzystania z VPN nasz ruch sieciowy jest szyfrowany, a informacje na nasz temat, którymi się dzielimy, są limitowane. Dotyczy to między innymi danych o naszej lokalizacji. Virtual Private Network może przedstawiać nas jako pochodzących z innego kraju niż ten, w którym aktualnie przebywamy. Może to być przydatne, gdy trafimy na stronę objętą geoblokadą.

Jaki jest najlepszy VPN na iPhone’a z iOS?

Usług z kategorii VPN zapewniających zwiększone bezpieczeństwo jest cała masa, a każda z nich ma swoje wady i zalety. Niektóre z nich są bezpłatne (lub pozwalają używać ich bezpłatnie przez jakiś czas), za inne trzeba zapłacić, zwykle w formie abonamentu. Część z nich pozwala korzystać z ochrony jaką daje Virtual Private Network na kilku różnych urządzeniach naraz, w tym na iPhone’ach.

Po konfiguracji w opcjach programu można łatwo włączać i wyłączać dodatkową ochronę i wybierać kraj, który będzie przedstawiany jako nasza lokalizacja. A jaką konkretnie usługę z kategorii Virtual Private Network wybrać na smartfonie Apple’a z iOS? Przejrzałem listę najpopularniejszych aplikacji VPN w sklepie App Store na iPhonie i wybrałem kilka godnych polecenia.

Uwaga! Podane w tekście ceny dotyczą subskrypcji wykupowanej z poziomu iPhone’a poprzez App Store. Aktywowanie abonamentu na stronie internetowej danej usługi może być bardziej opłacalne, do tego często można wykupić dostęp do VPN w promocji. Warto też skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego, jeśli takowy jest aktualnie dla danej usługi oferowany.

NordVPN: Szybki najlepszy VPN - wybór redakcji

Kolejną popularną usługą Virtual Private Network jest NordVPN. Również i w tym przypadku usługa ma natywne aplikacje na iPhone’y i iPady, a do tego dostępna jest na komputerach Mac i wielu innych sprzętach. Aby zapewnić szybkie połączenie, wykorzystuje technologię NordLynx opartą o protokół WireGuard.

NordVPN w sklepie App Store na iPhonie

VPN w apce NordVPN można włączyć ręcznie, ale usługa może uruchamiać się również automatycznie wtedy, gdy faktycznie jej potrzebujemy. Z jednego konta można skorzystać na sześciu urządzeniach, a użytkownicy mogą korzystać z kilku tysięcy serwerów. Do tego z kodem spidersweb uzyskacie aż 4 miesiące gratis dostępu do NordVPN przy zakupie planu na 2 lata (kod aktywowany jest też automatycznie po kliknięciu w poniższy link).

Surfshark VPN - Prywatna Sieć

Twórcy tej usługi VPN zapewniają dostęp do serwerów osiągających prędkość do 10 Gb/s bez limitów, które zlokalizowane są w ponad 100 krajach. Dostępnych jest ich łącznie ponad 3 tysiące. Z jednego konta można korzystać przy tym na wielu urządzeniach Apple’a, w tym na iPhone’ach, iPadach i komputerach Mac. Dostępne są też oczywiście apki na inne platformy.

Surfshark w sklepie App Store na iPhonie

Ciekawą funkcją Surfshark VPN jest generowanie wirtualnej tożsamości w internecie z imieniem, nazwiskiem i adresem e-mail. To może się przydać podczas zakładania kont w serwisach internetowych, którym nie chcemy udostępniać naszych danych. Usługę można testować bezpłatnie w ramach tygodniowego okresu próbnego, a po kliknięciu w poniższy link otrzymacie zniżkę na abonament.

Proton VPN: Fast & Secure

Dobrym wyborem może okazać się ProtonVPN od twórców usługi Proton Mail. Organizacja oferująca tę usługę obiecuje, że nie zbiera logów, nie zapisuje historii przeglądanych stron itd. Z usługi można korzystać w ograniczonym zakresie w wersji darmowej.

Proton VPN w sklepie App Store na iPhonie

Proton VPN w wersji Premium daje dostęp do 1400 serwerów w 60 krajach, w tym takich o przepustowości do 10 Gb/s. Wykorzystywane są tu protokoły OpenVPN, IKEv2 i WireGuard (bez PPTP i L2TP/IpSec). W ramach jednego konta można korzystać z usługi na 10 różnych urządzeniach.

Express VPN - Zaufany VPN

Wysoko na liście najpopularniejszych VPN-ów w App Storze jest również Express VPN. Wyróżnia go fakt, że jest dostępny nie tylko w wersji na iPhone’y, iPady, komputery Mac, ale również jako natywna aplikacja na Apple TV (oprócz tego można z niego korzystać również na wielu innych platformach).

Express VPN w sklepie App Store na iPhonie

Z subskrypcji można korzystać na ośmiu różnych urządzeniach - nie tylko tych od Apple’a. Serwery dostawcy tej usługi VPN są zlokalizowane w ponad 100 krajach. Szyfrowanie odbywa się z użyciem protokołów Lightway UDP, Lightway TCP i IKEv2.

CyberGhost: Safe & Private VPN

Ta usługa VPN z korzeniami w Rumunii sprawdza się u osób streamujących dużo wideo, oferując wygodny dostęp do usług wideo na żądanie na całym świecie. To, co sprawia, że CyberGhost jest potęgą dla wyjadaczy filmów i seriali, to rozległa sieć serwerów zoptymalizowanych pod kątem streamingu - specjalnie przetestowanych i zaktualizowanych.

CyberGhost w sklepie App Store na iPhonie

Serwery zapewniają płynny dostęp do ponad 30 głównych platform streamingowych, a w przeciwieństwie do wielu sieci VPN, które zmagają się z treściami zablokowanymi regionalnie, CyberGhost zapewnia niezawodny dostęp do bibliotek z różnych krajów. Pozwala to użytkownikom oglądać ulubione programów w wysokiej rozdzielczości bez buforowania.

02.10.2025

