Darmowy VPN. Najlepsze programy na komputer i telefon

Jakie najlepsze darmowe VPN? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Po prostu trzeba pogodzić się z tym, że dobry i darmowy VPN będzie miał pewne ograniczenia. Nie dla wszystkich jednak będzie to wadą nie do przeskoczenia.



Wypada jeszcze przypomnieć, że program VPN nie jest magicznym narzędziem, które zapewni nam 100% bezpieczeństwa w internecie, ale tylko składową wielu czynników cyberbezpieczeństwa. Bezwzględnie należy go jednak używać w przypadku publicznych, niezabezpieczonych sieci.