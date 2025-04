Jak odzyskać usunięte wiadomości z Messengera? Jak je przywrócić i zobaczyć?

Jeśli ta metoda również zawiodła, pozostaje nam jeden sposób. Zwrócić się do osoby, z której prowadziliśmy czat prywatny lub grupę na Messengerze i mieć nadzieję, że nie zdecydowała się na to, co, my i wciąż ma dostęp do całego zapisu rozmowy. W takim wypadku pozostaje poprosić o kopię w najdogodniejszej formie.