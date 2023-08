Jak cofnąć wysłanie wiadomości na Messengerze? Na komputerze i telefonie

Każdy z nas choć raz znalazł się w sytuacji, w której musiał cofnąć wysłanie wiadomości na Messengerze: psotna autokorekta, zbyt szybkie wciśnięcie klawisza "Enter", przypadkowe wysłanie naklejki albo dodanie do wiadomości nie tego załącznika co potrzeba. Na te i inne wpadki Facebook przygotował możliwość cofania wiadomości. Jednak jak to zrobić? Już wyjaśniam.