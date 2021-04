Jak usunąć konto na Facebooku i Messengera? Co z kontem FB po śmierci?

3 interakcji

Facebook pozostaje najpopularniejszą na świecie platformą z gatunku mediów społecznościowych, jednak już dawno przestaliśmy z niego korzystać w sposób, w jaki robiliśmy to jeszcze 10 lat temu. Jego najważniejszą funkcją zdaje się być Messenger, lecz biorąc pod uwagę ilość alternatyw w postaci komunikatorów online, zdaje się, że konto na Facebooku można tak naprawdę usunąć. Jak więc to zrobić?

W tym poradniku znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

Jak dezaktywować konto na Facebooku?

Usunięcie konta na Facebooku jest procesem trwałym i nieodwracalnym. Jeśli chcemy więc zrobić sobie tylko krótką przerwę od aplikacji, możemy nasze konto tymczasowo dezaktywować. Nasz profil, wszystkie dane, zdjęcia i wiadomości nie zostaną wówczas usunięte, jednak pozostaną niewidoczne dla innych użytkowników, którzy nie będą mogli wchodzić z nami w żadne interakcje na naszym profilu.



Żeby dezaktywować konto, należy obok zdjęcia profilowego znaleźć opcję ustawienia i prywatność, a następnie ustawienia. Wybieramy wówczas z panelu po lewej stronie zakładkę twoje informacje na Facebooku i dezaktywacja i usuwanie. Albo wystarczy kliknąć tutaj. Aby potwierdzić naszą decyzję, będziemy poproszeni o wpisanie hasła i sprawa załatwiona. Pamiętajmy jednak, że dezaktywacja konta nie wiąże się z dezaktywowaniem Messengera.

Jak dezaktywować Messengera?

Aby nie usuwać, a jedynie dezaktywować Messengera, musimy najpierw dezaktywować nasze konto na Facebooku. To, co należy zrobić dalej, jest niestety dość niejasne, ponieważ instrukcja podana na stronie Facebooka zaleca szukać opcji dezaktywacji konta w aplikacji, w zakładce informacje i regulacje prawne. W większości telefonów opcję tę znajdziecie jednak w zakładce ustawienia konta, a następnie własność konta i kontrola - tam pojawią się informacje dotyczące dezaktywacji i usuwania naszego konta w Messengerze.



Wydaje się, że Facebook nie zaktualizował informacji na stronie lub celowo utrudnia użytkownikom usunięcie konta. Jeśli zmienicie zdanie i zechcecie ponownie aktywować konto, wystarczy zalogować się na wasz profil używanym dotychczas mailem i hasłem. To samo tyczy się zarówno konta na Messengerze, jak i Facebooku.

Jeśli dezaktywacja nas nie satysfakcjonuje i chcemy pozbyć się Facebooka na stałe, musimy pamiętać o kilku rzeczach. Jest to proces nieodwracalny, tzn. że naszego konta nie będzie można odzyskać po upływie 30 dni - w tym czasie możemy się jeszcze rozmyślić i anulować proces usuwania konta. Jeśli minie miesiąc, wszystkie nasze dane, zdjęcia i posty zostaną usunięte i nie będzie można ich odzyskać.



Automatycznie usunięty zostanie także dostęp do Messengera. Musimy też pamiętać, że jeśli wykorzystujemy Facebooka do logowania się do innych stron czy aplikacji, będziemy musieli do tych stron odzyskać dostęp i zacząć logować się w inny sposób.



Jeśli jesteśmy zdecydowani, wystarczy wejść w ustawienia i prywatność, a następnie ustawienia. Teraz wchodzimy w zakładkę twoje informacje na Facebooku i wybieramy opcję dezaktywacja i usuwanie. Lub po prostu kliknąć tutaj. Z tego miejsca dzieli was już tylko kilka prostych kroków do pozbycia się Facebooka na dobre.

Jak usunąć konto na Messengerze?

Facebook postarał się, żeby było to właściwie niewykonalne. Możemy odinstalować aplikację, ale nie możemy usunąć samego konta na Messengerze i ciągle korzystać z Facebooka. Jeśli pozbywamy się konta w aplikacji Zuckerberga, to w obu na raz. Usuwając konto na Facebooku, automatycznie usunięte zostanie nasze konto w komunikatorze, jednak nie da się tego zrobić osobno, dokładnie tak jak z dezaktywacją. Możemy w komunikatorze usunąć dodatkowe konto, jeśli korzystaliśmy z kilku jednocześnie, lecz przynajmniej jedno musi pozostać zalogowane. Irytujące, ale tak to właśnie wygląda.

Jak działa usuwanie konta w po śmierci użytkownika?

Jeśli straciliśmy kogoś bliskiego, możemy zwrócić się do Facebooka z prośbą o usunięcie konta danej osoby. Jest do tego potrzebny jeden z wymienionych dokumentów: skan aktu zgonu, lub jeśli nie jesteśmy w jego posiadaniu, jeden dokument potwierdzający zgon, jak np. nekrolog oraz jeden dokument potwierdzający nasze uprawnienia jako członka rodziny, np. akt urodzenia, pełnomocnictwo czy testament. Wówczas należy udać się na tę stronę FB i wybrać, czy chcemy kompletnie usunąć konto, czy nadać mu status in memoriam.



Aby zabezpieczyć naszą rodzinę przed zbędną papierologią, możemy w każdej chwili do naszego konta dodać opiekuna, a więc osobę, która będzie miała uprawnienia do zarządzania naszym kontem po naszej śmierci. Wystarczy w ustawieniach znaleźć opcję ustawienia statusu „in memoriam" i wybrać osobę, która zostanie ów opiekunem. Będzie ona wówczas mogła wysłać prośbę o usunięcie konta lub nadanie mu statusu in memoriam, który pozwoli jej na ogólne zarządzanie naszym profilem. Możemy także wybrać opcję „poproś o usunięcie konta po swoim odejściu”, dzięki której Facebook trwale usunie nasze konto, jak tylko dostanie informację o naszej śmierci.