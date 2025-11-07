REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Ikea ulepszy ci dom. I nie puści cię z torbami

Ikea ma plan na inteligentne ulepszenie twojego domu. Popularny sklep wprowadził do oferty szereg nowych urządzeń, które nie puszczą cię z torbami. Nie musisz już kupować drogich żarówek.

Albert Żurek
Ikea Smart Home
REKLAMA

Tworząc smart home mamy dwie drogi: kupić sprzęt znanego producenta o dużych możliwościach kosztujący więcej lub nabyć tańsze odpowiedniki o znacznie gorszej jakości i funkcjach. Ikea podchodzi do sprawy trochę inaczej, ponieważ stara się stanąć pośrodku, zachowując najlepszy stosunek ceny do jakości.

REKLAMA

Ikea wprowadza worek nowego sprzętu inteligentnego domu

Ikea poinformowała o wprowadzeniu na rynek 21 nowych produktów z kategorii smart home. Wszystkie sprzęty mają być kompatybilne z technologią Matter, dzięki czemu mają dobrze współpracować z pozostałymi urządzeniami w systemie inteligentnego domu. Czyli nawet jeśli macie sprzęty innych marek, nowe propozycje Ikea będą z nimi działać bardzo dobrze, o ile też wspierają Matter.

Bez obsługi tego standardu tworzenie inteligentnego domu było utrudnione, a przynajmniej dla większości użytkowników, dla których elektronika ma być plug and play. David Granath, kierownik ds. asortymentu podkreślił również, że oprócz trudności technicznych sprzęt inteligentnego domu nie należał do najtańszych. Dlatego wiele osób omijało tę kategorię elektroniki.

Wraz z 21 nowymi sprzętami ma być prościej i przede wszystkim taniej. Wśród nowości mamy aż 11 różnych inteligentnych żarówek w wielu wariantach rozmiarowych oraz mocy, pięć rodzajów czujników, trzy piloty oraz inteligentne wtyczki. Część z nich to tylko ulepszone wersje znanych i sprawdzonych produktów, a pozostałe stanowią nowinki. 

Asortyment obejmuje urządzenia takie jak:

  • żarówki KAJPLATS w wersjach E27/E26 o średnicy 60 mm, P45 E14 o średnicy 45 mm, reflektory kierunkowe GU10 i żarówki dekoracyjne z przezroczystego szkła;
  • czujnik ruchu MYGGSPRAY na zewnątrz, który włącza oświetlenie;
  • czujnik ruchu MYGGBETT stworzony dla drzwi lub okien;
  • czujnik temperatury i wigloci TIMMERFLOTTE;
  • czujnik jakości powietrza ALPSTUGA;
  • czujnik wycieku wody KLIPPBOK;
  • pilot BILRESA z podwójnym przyciskiem;
  • pilot BILRESA z kółkiem przewijania;
  • zestawy pilotów BILRESA;
  • inteligentna wtyczka GRILLPLATS.

Do obsługi sprzętów potrzebne jest centrum sterowania - np. HomePod lub autorskie rozwiązania Ikea takie jak bramka DIRIGERA, które pozwalają zarządzać wszystkimi urządzeniami. Ważną kwestią jest cena. Producent obecnie jednak nie podaje dokładnych wartości - te mogą różnić się w zależności od rynku. Jeśli sklep mówi o przystępności cenowej, z pewnością drogo nie będzie.

W polskim oddziale Ikea mamy mnóstwo sprzętu inteligentnego domu, więc 21 nowości również powinno wejść do nas na rynek. Data premiery na półkach sklepowych nie jest jeszcze znana.

REKLAMA

Więcej o inteligentnym domu przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
07.11.2025 11:59
Tagi: IKEASmart Home
Najnowsze
11:37
Światłowód na rok za darmo. Liczymy, co się najbardziej opłaca
Aktualizacja: 2025-11-07T11:37:29+01:00
11:09
Rafał Brzoska nie odpuści Facebookowi. "Ktoś musi to wygrać"
Aktualizacja: 2025-11-07T11:09:36+01:00
9:47
iPad Pro (2025) z Apple M5 - recenzja. Zawstydza laptopy
Aktualizacja: 2025-11-07T09:47:08+01:00
9:14
PKP Intercity klei pociągi. Wyjadą gąsienice, żebyście nie zostali na peronie
Aktualizacja: 2025-11-07T09:14:13+01:00
9:00
Szef OpenAI mówi, że musi zastąpić go bot. "Inaczej będzie mi wstyd"
Aktualizacja: 2025-11-07T09:00:56+01:00
8:38
Coraz więcej szkła w Windowsie. Powrót do przeszłości
Aktualizacja: 2025-11-07T08:38:13+01:00
7:45
Szef czeskiego przewoźnika kolejowego przeholował. Do akcji wkracza ABW
Aktualizacja: 2025-11-07T07:45:22+01:00
7:15
GTA VI z potężnym opóźnieniem. Żałosne
Aktualizacja: 2025-11-07T07:15:58+01:00
6:12
Czytanie w myślach stało się faktem. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-07T06:12:00+01:00
6:11
Ciemna materia zdradziła, jak działa. Wreszcie mamy konkretne dane
Aktualizacja: 2025-11-07T06:11:00+01:00
6:09
Stworzyli Google Maps Imperium Rzymskiego. Piorunujące wrażenie
Aktualizacja: 2025-11-07T06:09:00+01:00
6:08
ONZ: planeta zbliża się do punktu krytycznego. "Mamy dekadę"
Aktualizacja: 2025-11-07T06:08:00+01:00
6:06
Księżycowe skały na Ziemi. Potwierdzają wielką teorię
Aktualizacja: 2025-11-07T06:06:00+01:00
21:45
ARC Raiders to test na ludzką naturę. Zachwyca mnie wpływ na graczy
Aktualizacja: 2025-11-06T21:45:46+01:00
21:09
Plus odpalił hit. Absurdalnie dużo internetu
Aktualizacja: 2025-11-06T21:09:19+01:00
20:44
Apple z absurdalnym ograniczeniem. Dzięki, Unio Europejsko 
Aktualizacja: 2025-11-06T20:44:11+01:00
20:15
Windows prosi cię o kod? Spokojnie, to tylko błąd
Aktualizacja: 2025-11-06T20:15:53+01:00
19:55
Kultowa gra jako reality show. Szalony pomysł
Aktualizacja: 2025-11-06T19:55:52+01:00
19:44
Apple naprawia cienkiego iPhone'a. Jeden aparat to skandal
Aktualizacja: 2025-11-06T19:44:22+01:00
19:25
Sprytna funkcja w mObywatelu. Sprawdzisz, czy polityk cię nie oszukał
Aktualizacja: 2025-11-06T19:25:50+01:00
18:53
W szkołach stawiają specjalne budki. Bez tego nie idzie wytrzymać
Aktualizacja: 2025-11-06T18:53:00+01:00
18:04
Microsoft przyznaje: popsuliśmy menu w Windowsie. Czas to naprawić
Aktualizacja: 2025-11-06T18:04:36+01:00
17:55
Samsung Galaxy S26 Ultra z mnóstwem ulepszeń. Wszystko już jasne
Aktualizacja: 2025-11-06T17:55:07+01:00
17:26
Wzięli się za reklamy w mieście. Samowolka taka, że głowa mała
Aktualizacja: 2025-11-06T17:26:34+01:00
16:49
Nasz satelita gotowy do lotu. Zaczęło się odliczanie
Aktualizacja: 2025-11-06T16:49:31+01:00
16:35
Nowy Huawei może i "Air", ale nie najcieńszy. I całe szczęście
Aktualizacja: 2025-11-06T16:35:43+01:00
16:01
Chrome zmienia się nie do poznania. Czy to jeszcze przeglądarka?
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:42+01:00
15:01
mObywatel z nieoczekiwaną funkcją. Tym razem chodzi o obronę, nie dokumenty
Aktualizacja: 2025-11-06T15:01:22+01:00
14:32
Nowoczesny dom w zasięgu ręki. Polski Smart home dostępny dla każdego
Aktualizacja: 2025-11-06T14:32:49+01:00
13:45
Nie pobierzesz karty pokładowej na telefon. Ryanair zmienia zasady
Aktualizacja: 2025-11-06T13:45:58+01:00
13:38
Nowe zdjęcia komety 3I/Atlas. Ten dziwny obiekt jest pchany przez niewidzialny silnik
Aktualizacja: 2025-11-06T13:38:59+01:00
12:41
Wzięli młot i zniszczyli piękną teorię. "Poprzednicy coś źle zmierzyli"
Aktualizacja: 2025-11-06T12:41:36+01:00
11:53
Nie chcą masztu, bo kotu nie podoba się 5G. To nie żart, to Polska
Aktualizacja: 2025-11-06T11:53:00+01:00
11:16
Korzystamy z AI jak Amerykanie. Polska nie ma się czego wstydzić
Aktualizacja: 2025-11-06T11:16:02+01:00
10:20
Apple wyda kosmiczną kasę. Żeby Siri nie była głupia
Aktualizacja: 2025-11-06T10:20:18+01:00
9:19
Unia chce, byś wybrał pociąg zamiast samolotu. Ma świetny plan
Aktualizacja: 2025-11-06T09:19:04+01:00
9:00
Jura C9 - szwajcarska precyzja w kompaktowym wydaniu. Test i recenzja
Aktualizacja: 2025-11-06T09:00:00+01:00
8:34
Upiekli w kosmosie kurczaka. Przełom po latach jedzenia z tubek
Aktualizacja: 2025-11-06T08:34:28+01:00
8:00
Ukryta funkcja iOS 26 ratuje nerwy. Koniec irytacji po wejściu do auta
Aktualizacja: 2025-11-06T08:00:03+01:00
7:20
Atakują klientów banków nową metodą. Strach przykładać kartę do telefonu
Aktualizacja: 2025-11-06T07:20:45+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA