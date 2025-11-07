Ładowanie...

Tworząc smart home mamy dwie drogi: kupić sprzęt znanego producenta o dużych możliwościach kosztujący więcej lub nabyć tańsze odpowiedniki o znacznie gorszej jakości i funkcjach. Ikea podchodzi do sprawy trochę inaczej, ponieważ stara się stanąć pośrodku, zachowując najlepszy stosunek ceny do jakości.

REKLAMA

Ikea wprowadza worek nowego sprzętu inteligentnego domu

Ikea poinformowała o wprowadzeniu na rynek 21 nowych produktów z kategorii smart home. Wszystkie sprzęty mają być kompatybilne z technologią Matter, dzięki czemu mają dobrze współpracować z pozostałymi urządzeniami w systemie inteligentnego domu. Czyli nawet jeśli macie sprzęty innych marek, nowe propozycje Ikea będą z nimi działać bardzo dobrze, o ile też wspierają Matter.

Bez obsługi tego standardu tworzenie inteligentnego domu było utrudnione, a przynajmniej dla większości użytkowników, dla których elektronika ma być plug and play. David Granath, kierownik ds. asortymentu podkreślił również, że oprócz trudności technicznych sprzęt inteligentnego domu nie należał do najtańszych. Dlatego wiele osób omijało tę kategorię elektroniki.

Wraz z 21 nowymi sprzętami ma być prościej i przede wszystkim taniej. Wśród nowości mamy aż 11 różnych inteligentnych żarówek w wielu wariantach rozmiarowych oraz mocy, pięć rodzajów czujników, trzy piloty oraz inteligentne wtyczki. Część z nich to tylko ulepszone wersje znanych i sprawdzonych produktów, a pozostałe stanowią nowinki.

Asortyment obejmuje urządzenia takie jak:

żarówki KAJPLATS w wersjach E27/E26 o średnicy 60 mm, P45 E14 o średnicy 45 mm, reflektory kierunkowe GU10 i żarówki dekoracyjne z przezroczystego szkła;

czujnik ruchu MYGGSPRAY na zewnątrz, który włącza oświetlenie;

czujnik ruchu MYGGBETT stworzony dla drzwi lub okien;

czujnik temperatury i wigloci TIMMERFLOTTE;

czujnik jakości powietrza ALPSTUGA;

czujnik wycieku wody KLIPPBOK;

pilot BILRESA z podwójnym przyciskiem;

pilot BILRESA z kółkiem przewijania;

zestawy pilotów BILRESA;

inteligentna wtyczka GRILLPLATS.

Do obsługi sprzętów potrzebne jest centrum sterowania - np. HomePod lub autorskie rozwiązania Ikea takie jak bramka DIRIGERA, które pozwalają zarządzać wszystkimi urządzeniami. Ważną kwestią jest cena. Producent obecnie jednak nie podaje dokładnych wartości - te mogą różnić się w zależności od rynku. Jeśli sklep mówi o przystępności cenowej, z pewnością drogo nie będzie.

W polskim oddziale Ikea mamy mnóstwo sprzętu inteligentnego domu, więc 21 nowości również powinno wejść do nas na rynek. Data premiery na półkach sklepowych nie jest jeszcze znana.

REKLAMA

Więcej o inteligentnym domu przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 07.11.2025 11:59

Ładowanie...