Pojechałem po szafkę, wróciłem ze smart domem. Oto moja historia

O samej bramce wiele napisać się nie da, poza tym, że obsługuje komunikację WiFi, ZigBee i Thread, a bonusowo po niedawnej aktualizacji jest zgodny z Matter. Poza tym - podłączamy go do routera, wrzucamy do szafki, zapominamy. Dlatego zresztą nie robiłem mu nawet zdjęcia, bo ukryłem go w mojej szafkowej mini-serwerowni i strasznie musiałbym się do niego dogrzebywać.