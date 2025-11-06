Nowoczesny dom w zasięgu ręki. Polski Smart home dostępny dla każdego

Ładowanie...

Jeszcze do niedawna inteligentny dom brzmiał jak luksusowy dodatek do nowoczesnej willi z przedmieść dużego miasta. Kojarzył się przede wszystkim z futurystycznymi gadżetami, które bardziej imponują, niż pomagają. Dziś ta wizja się zmienia. Technologia smart home stała się przystępna, praktyczna i naprawdę użyteczna. Coraz częściej trafia do zwykłych mieszkań i domów w całej Polsce, a dzięki takim rozwiązaniom jak Sinum od TECH Sterowniki, to, co kiedyś uchodziło za luksus, dziś staje się standardem komfortu i oszczędności.

Smart home przestał być już luksusem

Jeszcze kilka lat temu automatyczne sterowanie światłem czy ogrzewaniem wymagało kosztownych instalacji i fachowej konfiguracji. Dziś wystarczy aplikacja w telefonie i kilka urządzeń, które ze sobą współpracują. Dom sam gasi światła, kiedy wychodzisz, opuszcza rolety tuż po zachodzie słońca, reguluje temperaturę, gdy śpisz i wita cię ciepłem po powrocie z pracy w chłodny, zimowy wieczór.

System Sinum działa modułowo. Co to oznacza? Ano to, że można zacząć od sterowania ogrzewaniem lub oświetleniem jednego pomieszczenia, a potem rozbudowywać instalację krok po kroku. To rozwiązanie, które nie wymaga od nas przeprowadzania generalnego remontu ani wielkich inwestycji. Inteligentny dom przestaje być symbolem luksusu. Staje się po prostu rozsądnym i racjonalnym wyborem.

Polska technologia, europejskie standardy

Za marką Sinum stoi polska firma TECH Sterowniki z Małopolski. To lider automatyki grzewczej w kraju, który od dwóch dekad projektuje i produkuje rozwiązania dla domów i przedsiębiorstw. W przeciwieństwie do wielu innych systemów, Sinum jest w całości rozwijany, produkowany i serwisowany w Polsce.

Firma zatrudnia obecnie około 700 osób, a w swoim asortymencie ma kilkaset różnych modeli urządzeń smart. TECH Sterowniki to przedsiębiorstwo, które w swoim asortymencie posiada szerokie portfolio produktów służących do sterowania ogrzewaniem, oświetleniem oraz roletami, w tym panele szklane i inne nowoczesne rozwiązania. To nie jest jedynie twórca aplikacji. To prężnie działająca firma, oferująca kompleksowe rozwiązania, zarówno sprzętowe, jak i softwarowe.

To wszystko oznacza łatwe wsparcie techniczne, instrukcje po polsku, krótkie łańcuchy dostaw i pełną zgodność z europejskimi regulacjami. Co istotne dla osób, które dbają o swoją prywatność, serwery Sinum mieszczą się w UE, więc dane użytkowników są chronione i nie trafiają poza kontynent.

Ale najważniejsze jest to, że system potrafi działać bez chmury. W trybie lokalnym wszystkie dane i automatyzacje przetwarzane są wewnątrz domu. Jeśli internet przestanie działać, to twój dom nadal będzie funkcjonował – ogrzeje się, oświetli i zamknie bramę. W świecie, gdzie wiele zagranicznych systemów gaśnie razem z brakiem dostępu do sieci, to ogromna przewaga i duże poczucie niezależności.

Aplikacja Sinum – dom w twojej kieszeni

Serce całego systemu bije w przejrzystej aplikacji Sinum. To właśnie z jej poziomu sterujesz całym domem – ogrzewaniem, oświetleniem, roletami, bramami, a nawet czujnikami bezpieczeństwa. Interfejs jest przejrzysty, a funkcje zaprojektowane tak, by każdy użytkownik od razu je zrozumiał.

Największą siłą aplikacji jest jednak kreator automatyzacji i scen, który pozwala tworzyć scenariusze zachowań bez znajomości programowania. Wystarczy kilka kliknięć, by ustawić reguły w stylu: jeśli otworzę drzwi, to włącz światło w korytarzu albo gdy temperatura spadnie poniżej 20°C, to podkręć ogrzewanie. Sinum pozwala również monitorować zużycie energii i sprawdzać pełną historię zdarzeń. Wszystko to działa intuicyjnie, szybko oraz co najważniejsze i wcale nie takie oczywiste, w języku polskim. To nie jest system dla inżynierów czy osób, które są zajawkowiczami i geekami. To narzędzie dla każdego, kto chce mieć większą kontrolę nad swoim domem.

To prawdziwe oszczędności, a nie zwykły marketing

Smart home to nie tylko wygoda. To przede wszystkim ekonomia. Według danych producenta, automatyczne zarządzanie ogrzewaniem pozwala zaoszczędzić nawet 30 proc. energii cieplnej, a inteligentne sterowanie oświetleniem redukuje zużycie prądu o 30 - 60 proc. Dodatkowe 10 proc. można zyskać dzięki roletom, które samoczynnie reagują na nasłonecznienie – latem chronią przed przegrzewaniem domu, zimą zaś pomagają zatrzymać ciepło. W przeliczeniu na roczny budżet przeciętnej rodziny daje to kilkaset, a nawet kilka tys. złotych oszczędności. To inwestycja, która się zwraca. Jednak robi to nie po latach, ale już w ciągu jednego sezonu grzewczego.

Pamiętajmy także o tym, że oszczędzając energię, użytkownik zmniejsza emisję dwutlenku węgla nawet o dwie tony rocznie. Smart home przestaje być więc modnym gadżetem, a staje się częścią nowoczesnego, odpowiedzialnego stylu życia. Odpowiedzialnego nie tylko za nas, ale i za przyszłe pokolenia.

Prosty system, który każdy zrozumie

Wielu Polaków wciąż uważa, że inteligentny dom to coś skomplikowanego. Że potrzebna jest zaawansowana wiedza techniczna, drogie serwisy i czasochłonna konfiguracja. Sinum udowadnia, że może być inaczej.

System jest bardzo łatwo konfigurowalny. Po zarejestrowaniu urządzenia do centrali Sinum możemy skorzystać z intuicyjnego kreatora w aplikacji, który poprowadzi nas krok po kroku, pozwalając np. dodawać je do danego pomieszczenia. Chcesz sterować ogrzewaniem, oświetleniem czy bramą? Wybierasz z listy, nadajesz nazwę i gotowe! Dzięki temu każdy domownik, niezależnie od wieku czy doświadczenia, może korzystać z technologii bez stresu. Smart home w wydaniu Sinum nie przytłacza. On upraszcza naszą codzienność.

Bezpieczeństwo i spokój

Komfort nie ma sensu bez poczucia bezpieczeństwa. Sinum dba o oba te aspekty jednocześnie. System integruje czujniki dymu, czadu, zalania i ruchu, które reagują natychmiast, wysyłając powiadomienie do aplikacji.

W razie wycieku wody z instalacji odcinają dopływ wody, a przy podejrzeniu zadymienia system może automatycznie otworzyć rolety, wyłączyć rekuperacje i powiadomić domowników. Dodatkowo Sinum współpracuje z inteligentnymi zamkami Tedee i Yale, co pozwala kontrolować dostęp do domu z dowolnego miejsca. Można więc wyjść z domu, nie martwiąc się, czy drzwi na pewno zostały zamknięte. Wystarczy spojrzeć w aplikację.

Ekologia i nowoczesne podejście do życia

Każdy z nas może ograniczyć wpływ na środowisko. I to bez wielkich wyrzeczeń. Po prostu dzięki mądremu wykorzystaniu technologii. Sinum może łączyć się z pompami ciepła, rekuperatorami i z inwerterami PVi, tworząc jeden, spójny ekosystem zarządzania energią w domu. System potrafi analizować dane z liczników i wykorzystywać energię w możliwie najbardziej efektywny sposób. Wszystko to na podstawie danych otrzymanych z urządzeń. To nie tylko mniejsze rachunki, ale też mniejsze obciążenie dla naszej planety. W ten sposób smart home staje się narzędziem ekologii – nie teoretycznej, lecz praktycznej, opartej na codziennych decyzjach.

Smart home po polsku. Robią to naprawdę dobrze!

Sinum nie udaje technologicznej rewolucji. Nie chodzi w nim o spektakularne komendy głosowe czy designerskie gadżety, lecz przede wszystkim o funkcjonalność. Użytkownik ma pełną kontrolę nad systemem, a każda funkcja ma swoje uzasadnienie – od ekonomii, przez wygodę, po ekologię. To filozofia mniej, ale lepiej: dom, który pracuje cicho, skutecznie i niezawodnie. Nie wymaga specjalnych serwerów, nie pobiera abonamentu, nie uzależnia od jednej platformy. Wystarczy centrala, kilka czujników i aplikacja w telefonie. To rozwiązanie, które można dopasować do własnych potrzeb i rozbudować wtedy, gdy pojawią się nowe pomysły.

Sinum to doskonały dowód na to, że polska technologia może być innowacyjna, bezpieczna i przystępna cenowo. Działa lokalnie, daje poczucie kontroli i nie wymaga kompromisów. TECH Sterowniki stworzyło system, który łączy doświadczenie z nowoczesnym podejściem do życia. To przykład, że polska technologia nie tylko dogania świat, ale potrafi go przegonić. A ty dzięki temu skorzystasz, bo po prostu zapłacisz niższa rachunki. To co, gotowy do wkroczenia w świat Sinum?

Marcin Kusz 06.11.2025 14:32

