Notorycznie dzwoni do ciebie osoba z numeru prywatnego (zastrzeżonego) i chcesz w końcu dowiedzieć się co to za numer? Niestety, ale przeciętny abonent lub klient na kartę nie ma możliwości sprawdzenia dzwoniącego do niego ukrytego numeru. Choć operator ma taką możliwość, to nie jest on w stanie zrealizować jej na prośbę abonenta. Jedyne przypadki, w których operator pozwala na "odsłonięcie" ukrytego numeru to zgłoszone przypadki czynów karalnych (np. nękania), gdzie numer odkrywany jest na prośbę policji lub prokuratury.