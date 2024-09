Oczywistym jest fakt, że karty płatniczej nie da się fizycznie włożyć do telefonu. Da się za to ją emulować - symulować jej obecność za pomocą oprogramowania. Możliwe jest to dzięki technologii HCE (Host Card Emulation). Technologia HCE generuje "wirtualną" kartę na podstawie danych karty, które wprowadza użytkownik. Następnie, za każdym razem, gdy musisz zapłacić za zakupy, technologia NFC (Near Field Communication) przesyła dane tak wygenerowanej karty do terminala płatniczego.