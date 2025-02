Czyj to numer? Sprawdź, jak dowiedzieć się, kto dzwoni przed odebraniem telefonu

W internecie jest wiele baz danych numerów, w tym takich, w których uzupełnianiu pomagają użytkownicy. Jeśli zastanawiamy się już post factum, czy warto na nieznany numer oddzwonić, to najlepiej wpisać go w Google’a. Jeśli to numer kontaktowy znanej firmy, to jej strona powinna wyskoczyć na górze wyników wyszukiwania. Jeśli to z kolei spam, to i informację na ten temat można znaleźć.