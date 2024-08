Odbierasz telefon i słyszysz głos bliskiej osoby. Tak teraz działają oszuści

Głos w słuchawce bardzo często szlocha, przez co brzmi niewyraźnie. Kiedy starsza osoba chce się upewnić, czy to faktycznie bliska osoba, mówi jej imię (np. „Kubuś, czy to ty?”). W ten sposób cyberprzestępcy wiedzą, jak nazywa się członek rodziny i mogą kontynuować przekręt. Wówczas do akcji wkracza fałszywy prokurator bądź policjant, który wyjaśnia, co należy zrobić, aby Kubuś nie patrzył na świat zza krat. To proste – należy jak najszybciej przekazać sporą sumę pieniędzy.