Dzwoni prokurator i mówi o wypadku. A potem w słuchawce słyszysz głos osoby, którą znasz

Wcześniej schemat przekrętu był następujący: do potencjalnej ofiary, bardzo często osoby starszej, dzwonił oszust podszywający się pod policjanta bądź prokuratora. W bardziej bezczelnej wersji złodziej udawał np. wnuczkę bądź wnuka. W rozmowie przez telefon nabierana osoba słyszała, że doszło do wypadku z udziałem członka rodziny. Aby bliscy uniknęli konsekwencji, należy zapłacić i to od razu. Jeśli ktoś nie ma gotówki to biżuteria lub inne cenne przedmioty też się nadadzą. Rzekomy policjant przychodzi wówczas do ofiary i odbiera oszczędności, które bardzo często zrzucane są np. w reklamówce przez balkon.