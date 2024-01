Nie chciała inwestować w kryptowaluty i odpierała ataki oszustów. I tak znaleźli na nią sposób

Oszuści zaczęli wydzwaniać do 27-letniej mieszkanki Białegostoku ok. 4 miesięcy temu. Przedstawiali się jako doradcy finansowi i informowali, że na jej koncie z kryptowalutami są środki, które można wypłacić. Bardzo często ofiary na tym etapie połykają haczyk – w końcu najlepiej się zarabia, kiedy pieniądze same do nas trafiają, nawet bez naszej wiedzy i działań.