Najciemniej jest pod latarnią i wiedzą to także oszuści. Bowiem nie ma prostszego sposobu na otrzymanie poufnych informacji niż sprowokowanie kogoś do podania ich. Podszywanie się pod bank, urząd, dostawcę energii czy nawet system kwarantanny - to tylko niektóre przykłady. Obecnie metod oszustw SMS poprzez phishing są dziesiątki, jednakże wszystkie są możliwe do wychwycenia. Bowiem, jak bystrzy by nie byli cyberprzestępcy, ich metody działania są schematyczne i pełne dziur.