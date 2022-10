Podejrzliwość powinna już wzbudzić sama forma łącza w SMS. PGE nie ma potrzeby ukrywania swojej domeny pod skracaczem linków, takim jak Tiny. Kliknięcie w to łącze przeniesie użytkownika na witrynę internetową łudząco podobną do witryny PGE. Również i tu czujne oko powinno spojrzeć na pasek adresu przeglądarki i zauważyć, że to nie jest domena należąca do PGE, ale wiele osób nie zwraca na to uwagi.