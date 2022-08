Inflacja nie odpuszcza. Sprawdziliśmy, o ile podrożała elektronika

Na ten moment wzrost cen nazwałbym raczej kursowym. Waluty bardzo zdrożały, a przecież w naszej branży sprzęt kupujemy właściwie tylko za dolary i euro. Nie mam jednak wątpliwości, że ceny będą jeszcze rosły. Zdrożały ceny surowców, paliwo potrzebne do przewożenia towarów nadal jest w okolicach 7 złotych. Ostatnio słyszałem wystąpienie jednego z liderów politycznych, że pensje Polaków rosną o 10 procent rocznie. To wszystko są czynniki, które wpływają na cenę produktu na sklepowej półce czy - jak w przypadku naszej firmy – na naszej stronie czy aplikacji. Jest jednak wyjątek. Karty graficzne. Przez ostatnie dwa lata mieliśmy do czynienia z jakimś totalnym szaleństwem jeśli chodzi o ceny grafik. Od jakiś dwóch miesięcy możemy mówić o względnym powrocie do normalności, ale raczej nie na długo.