Niczego nie nauczyliście się w kwestii haseł. Porażka

Jakich haseł używają Polacy? Niestety, ale z niezbyt silnych. Raport ujawnia 20 najczęściej wykorzystywanych kombinacji w 2025 r. Wśród najpopularniejszych wciąż jest 123456. 

Albert Żurek
Najpopularniejsze hasła w Polsce 2025
Z nowego raportu NordPass i NordStellar - firmy, który dostarcza też NordVPN wynika, że na całym świecie ludzie wciąż mają lekceważący stosunek do haseł dla kont w internecie. Zamiast korzystać ze skomplikowanych kombinacji, większość z nas idzie na łatwiznę.

Polacy korzystają z wyjątkowo słabych haseł. Tak wygląda top 20 ulubionych kombinacji

Badanie NordVPN skupiło się na wielu rynkach z całego świata - wyciągnięto dane z 44 krajów. Także z Polski. Z raportu dowiadujemy się, że najpopularniejsze hasła to:

  • admin,
  • 123456
  • zaq1@WSX,
  • 12345678,
  •  zaq12wsx.

Pierwsza piątka obejmuje wyjątkowo słabe hasła - proste kombinacje cyfer od 1 do 6 lub 1 do 8, lub wykorzystanie dwóch pierwszych rzędów znaków klawiatury: zaq12wsx oraz proste admin. W następnych kilkunastu miejscach zestawienia najpopularniejszych haseł znajdziemy pozycje takie jak: Mandarynki4, 123456789, lol12345, Qweqwe123!, password, wegiel13, 12345, Kocham12, Polska123, wieslaw, Qweqwe123, haslo123, 1234567890 oraz qwerty123.

Te kombinacje również nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem: wieslaw, wegiel13 czy haslo123 mogą wydawać się całkiem zabawne, ale dla potencjalnego włamywacza są niezwykle proste do odgadnięcia.

Wiele stron internetowych nie pozwala korzystać z haseł wykorzystujących jedynie małe litery i tam bardziej popularne są kombinacje wielkiej litery oraz dodatkowych liczb typu Polska123. Znajdziemy też takie witryny, w których wymaga się korzystania ze znaku specjalnego takiego jak _ czy #. Większość najpopularniejszych haseł nie obejmuje jednak żadnego znaku specjalnego (oprócz pozycji nr. 3). 

Proste hasła tylko u starszych osób? Nie

Raport NordPass ujawnia także inną przerażającą kwestię. To, że słabe hasła nie są domeną starszych ludzi mniej obytych z nowymi technologiami, ale też młodszych osób, które wychowywały się już w erze komputerów i smartfonów. W każdej grupie wiekowej - od 18-latków, aż po 80-latków najczęściej spotykane hasła są prostymi kombinacjami typu 123456 czy słów.

Różnica jest taka, że starsze osoby częściej używają np. imion - wystarczy spojrzeć na top 20, gdzie znalazło się hasło wieslaw, a młodsi używają modnych wyrażeń typu skibidi. Niezależnie od rynku dominują jednak cyfry. Znaki specjalne powoli stają się popularniejsze - 32 hasła w rankingu zawierają te znaki, gdy jeszcze rok temu tylko sześć obejmowało hasztagi, podkreślniki czy małpy. Większość z nich nadal jest prosta do złamania.

Hasła powinny być przede wszystkim długie - ok. 20 znaków, obejmować różne kombinacje małych i wielkich liter, cyfr i znaków specjalnych. Nie muszą być to jednak niemożliwe do zapamiętania kombinacje przypominające efekt uderzenia w klawiaturę, chociaż takie są najlepsze. Zaleca się też nie korzystać z tego samego hasła na wielu stronach i regularnie zmieniać kombinacje. 

Dla tych, którzy nie mają pamięci do takich rzeczy, poleca się sięnąć po menedżera haseł. Google i Apple mają naprawdę niezłe narzędzia z dobrą opcją synchronizacji na wielu urządzeniach.

Albert Żurek
19.11.2025 17:52
Tagi: CyberbezpieczeństwoHasłaNordVPN
Niczego nie nauczyliście się w kwestii haseł. Porażka
