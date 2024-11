Jakich haseł najczęściej używają Polacy? Wzywamy wszystkich Bartków i Mateuszy do zmiany haseł

Wycieki danych to z jednej strony niezwykle przykre zdarzenia, bo niejednokrotnie ciągną one za sobą daleko idące konsekwencje w postaci włamań do kont i innego rodzaju naruszeń prywatności. Z drugiej strony mają one pozytywną stronę, bo pokazują jakie zachowania i decyzje mogą prowadzić do utraty i bezpieczeństwa cennych danych - w tym jakich haseł nie powinno się używać, bo są absurdalnie nadużywane.