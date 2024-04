Jak znaleźć zgubionego lub skradzionego iPhone’a i inne sprzęty Apple? Poradnik

Oprócz tego niektóre sprzęty Apple’a można zdalnie wymazać, jeśli bardziej martwimy się o to, że ktoś dobierze się do naszych danych, niż o sprzęt. Do tego możemy wygodnie wyznaczyć trasę do miejsca, gdzie sprzęt widziany był ostatnio. Do tego w aplikacji Znajdź możemy namierzać nie tylko swoje urządzenia, ale również sprzęty należące do członków naszej Chmury Rodzinnej.