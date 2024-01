Dobra zmiana w iOS 16, której nikt nie znalazł. Apple zmienia limity w aplikacji

Do premiery iOS 16 aplikacja Znajdź potrafiła jednorazowo śledzić położenie szesnastu różnych urządzeń. Możecie napisać, że to sporo, ale w praktyce przekroczyć ten pułap wcale nie jest tak trudno. iPhone, iPad i MacBook to już trzy urządzenia. AirPodsy Pro drugiej generacji to aż trzy obiekty do lokalizacji w jednym (lewa słuchawka, prawa i etui). Apple Watch jest siódmy. Dodajmy do tego AirTagi dla kluczy domowych oraz kluczy do samochodu. Dołóżmy kolejne dwa zamontowane w samochodzie oraz rowerze.