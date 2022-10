iOS 16 to już prawie Android. I to nie jest komplement

Gdybym miał wywróżyć z fusów, z czego wynika ta zmiana nastawienia, odpowiedź byłaby tylko jedna – z chęci przypodobania się rynkom azjatyckim, z Chinami na pierwszym miejscu. Po drugiej stronie globu klienci cenią sobie personalizację i możliwość dostosowania telefonu do własnych upodobań. Apple robi co może, by zbudować silną pozycję na tych rynkach, bo tam ma potencjalnie największe szanse na wzrost sprzedaży. Póki co jednak przegrywa sromotnie z liderami – Honorem, vivo, Oppo i Xiaomi. Nieustanny rozwój możliwości personalizacji to bez dwóch zdań chęć przypodobania się klientowi z Chin.