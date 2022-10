iPhone 13 Pro to mój ulubiony telefon. Po aktualizacji do iOS 16 chcę go wyrzucić przez okno

A to zawieszające się ekrany, a to przenikające się napisy. I to samo dzieje się z iPhone’em 13 Pro, odkąd zaktualizowałem go do iOS 16. Nawet nie muszę daleko sięgać myślami po przykłady, bo dosłownie w tej sekundzie, gdy sięgnąłem po telefon, by odpisać przyjacielowi na wiadomość na iMessage, dopadły mnie dwa błędy, które nigdy dotąd nie występowały – klawiatura nieprawdopodobnie laguje podczas pisania, a po wysłaniu wiadomości z niewiadomego względu włączyły się sugestie Siri, a telefon się zawiesił. Przez bity rok nie musiałem restartować iPhone’a 13 Pro przy innej okazji niż aktualizacja oprogramowania. W ciągu ostatniego miesiąca restartowałem go co najmniej kilkanaście razy.