iPhone chce być jak Android, ale tylko trochę. Nowy ekran blokady w iOS 16 to jakaś pomyłka

W chwili pisania tego tekstu nieprawdopodobnie biednie wypada sekcja widgetów. Myślałby kto, że skoro od prezentacji iOS 16 do premiery minęło kilka miesięcy, to Apple dopuści w międzyczasie twórców aplikacji, by ci stworzyli swoje widgety do wykorzystania na ekranie blokady, ale… to przecież Apple. Tu logika nie ma zastosowania, więc na start mamy raptem garstkę widgetów z aplikacji Apple’a. Kalendarz Google? Gmail? Spotify? Zapomnij, może kiedyś.