iOS 16, watchOS 9 i tvOS 16 już dostępne - co nowego?

Tegoroczna aktualizacja oprogramowania do telefonów firmy z Cupertino przynosi liczne usprawnienia samego systemu operacyjnego, jak preinstalowanych aplikacji producenta. Do tego dochodzi jedna nowość, która od razu rzuca się w oczy - i to dosłownie. Konsumenci będą mogli po raz pierwszy w historii personalizować wygląd ekranu blokady w iPhonie oraz dodać do niego nowy typ widżetów.